Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в 6-ом саммите глав прикаспийских государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В рамках визита лидер Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и бывшим Президентом, Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.