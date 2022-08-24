Президент , Международное сотрудничество
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку
Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В аэропорту Баку Главу государства встретили первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
В рамках визита запланированы переговоры президентов Казахстана и Азербайджана в узком и в расширенном форматах.
Ожидается, что главы государств рассмотрят широкий спектр вопросов многогранного двустороннего сотрудничества.
По итогам переговоров будет подписан ряд казахско-азербайджанских соглашений, добавили в Акорде.