Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Болгарии посетить с визитом Казахстан

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
После встречи со своим швейцарским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым.
Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Казахстана отметил конструктивный диалог между двумя государствами и подтвердил неизменный настрой нашей страны на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия с Болгарией.
"Как Вам известно, принято решение о преобразовании дипломатической миссии Казахстана в Болгарии в посольство. Уверен, что повышение статуса нашего представительства и назначение посла придаст новый импульс развитию казахстанско-болгарских отношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также призвал болгарские компании работать в Казахстане и в дальнейшем выходить на региональные рынки.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Румена Радева посетить с визитом Казахстан.
