Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече ВЕЭС

Президент
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Фото: yandex.com
14 апреля Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook, передает Kazpravda.kz.

В ходе мероприятия будут обсуждены совместные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержание экономической стабильности государств ЕАЭС.

По итогам заседания планируется принятие совместного заявления членов Высшего Евразийского экономического совета.

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