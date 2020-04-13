Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече ВЕЭС

14 апреля Президент РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в рабочей встрече Высшего Евразийского экономического совета, которая пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook
, передает Kazpravda.kz
.
В ходе мероприятия будут обсуждены совместные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и поддержание экономической стабильности государств ЕАЭС.
По итогам заседания планируется принятие совместного заявления членов Высшего Евразийского экономического совета.