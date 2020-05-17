Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления от глав иностранных государств и правительств

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В адрес Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают телефонные поздравления и телеграммы по случаю его дня рождения от глав государств, правительств и парламентов, международных организаций, дипломатических миссий, религиозных общин, творческих и научных кругов, коммерческих структур зарубежных стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

По телефону Главу государства поздравили Президент России Владимир Путин, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Поздравительные телеграммы на имя Президента Казахстана направили Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Республики Корея Мун Чже Ин, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Армении Армен Саркисян, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Молдовы Игорь Додон, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, а также Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный Секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный Секретарь ОДКБ Станислав Зась, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, Генеральный секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

