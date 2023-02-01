Касым-Жомарт Токаев принял главу Национального банка

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь 2023 года.

Галымжан Пирматов проинформировал о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.