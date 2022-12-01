Касым-Жомарт Токаев принял Кристофа Франца

Во время встречи президент был проинформирован о реализации проекта по локализации производства инновационных противоопухолевых препаратов.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления швейцарского фармацевтического концерна «Roche Holding AG» Кристофа Франца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время встречи президент был проинформирован о реализации проекта по локализации производства инновационных противоопухолевых препаратов.

Соответствующее соглашение сегодня было подписано между министерством здравоохранения Казахстана и компанией «Roche Holding AG».

Кристоф Франц сообщил президенту об осуществляемой совместно с Казахским научно-исследовательским институтом онкологии и радиологии разработке инновационных методов выявления раковых заболеваний.

Также в следующем году при поддержке компании на базе Школы медицины Назарбаев Университета планируется создание тренинг-центра лабораторной диагностики по повышению квалификации местных специалистов.

Собеседники также обстоятельно обсудили вопросы развития медицинской науки в Казахстане.