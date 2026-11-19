Глава государства принял Президента Межпарламентского союза, Спикера Палаты представителей Парламента Австралии Милтона Дика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поздравил Милтона Дика с избранием на пост Президента Межпарламентского союза и пожелал ему успехов в реализации этой ответственной миссии.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее плодотворное взаимодействие с Межпарламентским союзом. Он подтвердил приверженность дальнейшему углублению контактов с МПС, отметив его значимость как важного института укрепления международного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал о проводимых в стране масштабных политических реформах, направленных на дальнейшую модернизацию политической системы и укрепление демократических институтов.

В свою очередь Милтон Дик обратил особое внимание на то, что Казахстан стал первым государством, которое он посетил в качестве руководителя Межпарламентского союза. Он высоко оценил проводимые в стране политические и экономические преобразования.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам парламентской дипломатии, развития искусственного интеллекта и перспектив казахско-австралийского сотрудничества.