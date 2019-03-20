Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Премьер-министром Аскаром Маминым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущем социально-экономическом развитии страны и результатах работы Правительства за 2 месяца текущего года.
Согласно представленным данным, рост промышленного производства в январе-феврале составил 2,7%, сельского хозяйства – 3,6%, строительства - 2,0%, сферы услуг – 3,9%. Наблюдаются тенденции улучшения во многих отраслях экономики.
Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить качественную реализацию структурных и институциональных реформ в рамках Плана нации, а также мер в социальной сфере, озвученных в посланиях и поручениях Первого Президента – Елбасы, выполнение всех ключевых государственных программ с точки зрения эффективного использования бюджетных средств, продолжить работу по диверсификации экономики, а также принять оперативные противопаводковые меры в отдельных регионах страны.
Премьер-министр заверил Главу государства в том, что Правительство будет обеспечивать выполнение всех бюджетных обязательств и социальных инициатив в полном объеме, а также продолжит работу по предотвращению необоснованного роста цен на социально значимые товары и повышению качества экономического роста.
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.