Касым-Жомарт Токаев принял участие в посадке деревьев в столичном Ботаническом саду
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках акции "Бірге Жасыл Қазақстан" принял участие в посадке деревьев в Ботаническом саду и побеседовал с участниками субботника, передает Kazpravda.kz.
"Принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду. Озеленение нашей страны – благородное, нужное для защиты природы дело. Благодарю всех участников этого полезного мероприятия. А наша столица должна стать комфортным и зеленым городом", – написал Глава государства в Twitter.
Как сообщила пресс-служба Президента РК, в мероприятии также приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, члены Правительства, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, спортсмены, студенты и школьники.
В ходе субботника по озеленению Ботанического сада было посажено 300 саженцев. Ожидается, что в целом улицы и парки столицы с сегодняшнего дня украсят порядка 5 тысяч новых деревьев. Кроме того, планируется, что в рамках акции "Экологический час" осенью текущего года будет посажено дополнительно около 1 млн деревьев по всей территории Республики.