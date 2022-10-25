Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео

Перед резиденцией «Акорда» состоялась церемония поднятия Государственного флага, по случаю празднования Дня Республики, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Акорда.

В ходе церемонии начальник почетного караула отдал рапорт президенту. Затем был поднят Государственный флаг, прозвучал Государственный гимн.

Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника. Церемония поднятия Государственного флага также состоится во всех регионах страны.