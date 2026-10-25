Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага

Торжественное мероприятие состоялось на площади перед резиденцией Акорда по случаю Дня Республики

Фото: Акорда

В Астане Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага, посвященной Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Мероприятие прошло на площади перед президентской резиденцией.

«На площади перед резиденцией Акорда с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики. Начальник роты Почетного караула отдал Президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн», — сообщили в Акорде.

Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны.