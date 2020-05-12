Касым-Жомарт Токаев проинспектировал ход реконструкции Главного ботанического сада Алматы

Фото пресс-службы Президента РК
В ходе рабочей поездки в Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев проинспектировал ход реконструкции Главного ботанического сада города, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев заслушал подробный отчет акима Бакытжана Сагинтаева о развитии Алматы. Об экологической ситуации в городе доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.
Об особенностях проекта реконструкции алматинского дендрария Президенту рассказал генеральный директор группы компаний "Верный капитал" Ерлан Оспанов.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил совместную работу акимата Алматы и Фонда Булата Утемуратова. Глава государства считает, что, как и в прежние времена, ботанический сад вновь должен стать одним из любимых мест жителей и гостей города.
"Ботанический сад – это знаковая территория для алматинцев и всех казахстанцев, особенно для тех, кто здесь родился и провел юность. Призываю алматинцев беречь эту территорию и относиться к ней как к своему родному дому", – сказал Глава государства.