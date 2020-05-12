Касым-Жомарт Токаев проинспектировал ход реконструкции Главного ботанического сада Алматы

Фото пресс-службы Президента РК
В ходе рабочей поездки в Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев проинспектировал ход реконструкции Главного ботанического сада города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



Касым-Жомарт Токаев заслушал подробный отчет акима Бакытжана Сагинтаева о развитии Алматы. Об экологической ситуации в городе доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Об особенностях проекта реконструкции алматинского дендрария Президенту рассказал генеральный директор группы компаний "Верный капитал" Ерлан Оспанов.



Касым-Жомарт Токаев высоко оценил совместную работу акимата Алматы и Фонда Булата Утемуратова. Глава государства считает, что, как и в прежние времена, ботанический сад вновь должен стать одним из любимых мест жителей и гостей города.

"Ботанический сад – это знаковая территория для алматинцев и всех казахстанцев, особенно для тех, кто здесь родился и провел юность. Призываю алматинцев беречь эту территорию и относиться к ней как к своему родному дому", – сказал Глава государства.

Популярное

Все
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Скорость, выносливость и дань традициям
Серебро с золотым отливом
Топливные муки земледельцев
И станут ровными дороги
Просвещение – лекарство от радиофобии
Самое дорогое
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Столица на пороге перемен
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Весенний триумвират
Теннисные битвы в Астане
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

Читайте также

Глава государства принял участие в церемонии открытия Антал…
Токаев поделился своим видением будущего ООН
Глава государства принял участие в панельной сессии Анталий…
Президент поздравил художественного руководителя ансамбля «…

