Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений
Глава государства Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых назначений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, распоряжением Главы государства Ракишева Алия Галимжановна назначена советником Президента Республики Казахстан. Она была освобождена от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Также Глава государства подписал указ о назначении Жиенбаева Ержана Нурлановича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.