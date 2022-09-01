Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами

Касым-Жомарт Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено решению задач, озвученных в Послании.

Президент поручил Правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны.

Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.

Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.

Кроме того, Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением.

В завершение совещания Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.

 

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