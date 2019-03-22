Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко

Президент
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Президента РК, председатель Совета Федерации поздравила Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность Президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Валентину Матвиенко за поздравления и выразил уверенность в том, что казахстанско-российские межпарламентские связи будут и впредь укрепляться на благо двух стран.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

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