Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Валентиной Матвиенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба Президента РК, председатель Совета Федерации поздравила Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность Президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Валентину Матвиенко за поздравления и выразил уверенность в том, что казахстанско-российские межпарламентские связи будут и впредь укрепляться на благо двух стран.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.