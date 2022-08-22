Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета Безопасности

Под председательством Главы государства в Акорде состоялось заседание Совета Безопасности, в ходе которого были рассмотрены вопросы производства и закупок вооружений, а также экспортного контроля в данной сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Председатель Совета Безопасности заслушал доклады первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра, министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева и министра обороны Руслана Жаксылыкова.

По итогам заседания Президентом были даны соответствующие поручения государственным органам.

 

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