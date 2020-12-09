Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Высшего совета по реформам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
На заседании были рассмотрены подходы к переформатированию системы государственного планирования, заслушаны доклады руководителей консультативных комитетов по макроэкономической политике, развитию социальной сферы, диверсификации экономики и бизнес-регулирования, реформированию судебной и правоохранительной систем, государственного управления и госуслуг.
На мероприятии выступили члены Высшего совета по реформам: председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, советник Президента – заместитель Председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти, Премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что новая система государственного планирования должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ.
"Новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма, формализма. Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания. Она должна быть абсолютно прагматичной, с тем, чтобы оставить свободу маневра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не загружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева работы в этом направлении, в ущерб другим практическим делам. Я хотел бы подчеркнуть, что Правительство должно работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью", - сказал Глава государства.
Президент поручил в системе реформ государственного планирования обратить самое пристальное внимание вопросам ускорения цифровизации. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами.
"За несколько десятилетий Независимости скопилось большое количество программ, некоторые из них пошли на утрату, появляются новые программы и документы. Всех их надо иерархически выстроить, избавиться от ненужных. И выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему планирования. Прежде всего понятной для исполнителей и людей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства указал на важность работы консультативных комитетов и поставил конкретную задачу – определить перечень первоочередных реформ и предложений по их реализации. Особое внимание он поручил уделить крупным реформам, в частности, разработке Социального кодекса, проектов "Цифровой Казахстан", "АПК-2025". Важнейшим вопросом становится установление прозрачных и единых для всех "игроков" правил игры. Честная конкуренция, снижение административного прессинга – это системные условия экономического роста.
Президент также остановился на вопросах реформирования судебной и правоохранительной систем. По его мнению, следует продолжить работу по цифровизации и внедрению передовых IT-технологий в деятельность судей и правоохранителей. Отдельное внимание необходимо уделить повышению профессионализма судейского корпуса и личного состава правоохранительных органов.
"Нам нужны системные меры, в том числе и кадрового характера. Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьезным образом преодолеть", - констатировал Глава государства.
В то же время, как было отмечено в выступлении, все необходимые для реформы законодательные изменения должны быть тщательно, до деталей проработаны.
"Важно понимать следующее. Слишком частое изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле. Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан. Поэтому, в принципе темп задан неплохой в этом направлении. Я думаю, в следующий год реформы именно в этой сфере должны обрести хорошие обороты и привести к конкретным осязаемым результатам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что вся система госуправления должна стать реально "клиентоориентированной", а главный клиент – граждане Казахстана. Фактически, предстоит перезагрузка всей системы государственного управления – от госслужбы до местного самоуправления.
По итогам заседания были утверждены план работы Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам на 2021 год и составы консультативных комитетов.