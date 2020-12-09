Президент
Касым-Жомарт Токаев провел заседание Высшего совета по реформам
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел очередное заседание Высшего совета по реформам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.                                                          

На заседании были рассмотрены подходы к переформатированию системы государственного планирования, заслушаны доклады руководителей консультативных комитетов по макроэкономической политике, развитию социальной сферы, диверсификации экономики и бизнес-регулирования, реформированию судебной и правоохранительной систем, государственного управления и госуслуг.



На мероприятии выступили члены Высшего совета по реформам: председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, советник Президента – заместитель Председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти, Премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев.



В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что новая система государственного планирования должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ.

"Новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма, формализма. Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания. Она должна быть абсолютно прагматичной, с тем, чтобы оставить свободу маневра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не загружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева работы в этом направлении, в ущерб другим практическим делам. Я хотел бы подчеркнуть, что Правительство должно работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью", - сказал Глава государства.



Президент поручил в системе реформ государственного планирования обратить самое пристальное внимание вопросам ускорения цифровизации. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами.

"За несколько десятилетий Независимости скопилось большое количество программ, некоторые из них пошли на утрату, появляются новые программы и документы. Всех их надо иерархически выстроить, избавиться от ненужных. И выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему планирования. Прежде всего понятной для исполнителей и людей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства указал на важность работы консультативных комитетов и поставил конкретную задачу – определить перечень первоочередных реформ и предложений по их реализации. Особое внимание он поручил уделить крупным реформам, в частности, разработке Социального кодекса, проектов "Цифровой Казахстан", "АПК-2025". Важнейшим вопросом становится установление прозрачных и единых для всех "игроков" правил игры. Честная конкуренция, снижение административного прессинга – это системные условия экономического роста.

Президент также остановился на вопросах реформирования судебной и правоохранительной систем. По его мнению, следует продолжить работу по цифровизации и внедрению передовых IT-технологий в деятельность судей и правоохранителей. Отдельное внимание необходимо уделить повышению профессионализма судейского корпуса и личного состава правоохранительных органов.

"Нам нужны системные меры, в том числе и кадрового характера. Каждое назначение на пост судьи, будь это судья Верховного суда или председатели областных судов, вызывает острую дискуссию, прежде всего в самом судейском корпусе. Друг друга обвиняют в непрофессионализме, в применении личных связей и прочее. Нам все эти нездоровые тенденции нужно серьезным образом преодолеть", - констатировал Глава государства.



В то же время, как было отмечено в выступлении, все необходимые для реформы законодательные изменения должны быть тщательно, до деталей проработаны.

"Важно понимать следующее. Слишком частое изменение уголовного и уголовно-процессуального законодательства дестабилизирует правоприменительную систему в целом и дезориентирует тех, кто работает в этом поле. Возрастает риск ошибок, ценой которых могут стать судьбы наших граждан. Поэтому, в принципе темп задан неплохой в этом направлении. Я думаю, в следующий год реформы именно в этой сфере должны обрести хорошие обороты и привести к конкретным осязаемым результатам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что вся система госуправления должна стать реально "клиентоориентированной", а главный клиент – граждане Казахстана. Фактически, предстоит перезагрузка всей системы государственного управления – от госслужбы до местного самоуправления.

По итогам заседания были утверждены план работы Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам на 2021 год и составы консультативных комитетов.


Популярное

Все
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Эффективность как результат консолидации
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
Турбулентный «полет» птицепрома
Что за палки в колеса?
От аль-Фараби до наших дней
Зеркальце для Маншук
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
Воспитание памятью
Молодая энергия перемен
В сельском музее
Будь готов прийти на помощь
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Президент
Главы зарубежных государств и международных организаций поз…
Президент , Поручения , Международное сотрудничество , Правительство , Россия
Токаев провел совещание с руководством Правительства
Президент , Международное сотрудничество , Россия
Товарооборот между Казахстаном и Россией достиг $25 млрд – …
Президент , Международное сотрудничество , Россия
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]