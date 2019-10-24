Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что определило его карьерный путь
Президент
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В эфире Первого канала (Россия) вышел документальный фильм "МГИМО. На всех языках мира". Он рассказывает об истории университета, показывает легендарный вуз изнутри и развеивает мифы, которые его окружают. В рамках фильма интервью о своей учебе в вузе дал и Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz.
В интервью Глава государства рассказал, что уже в десятом классе решил, что будет поступать в МГИМО. Касым-Жомарт Токаев написал письмо ректору с просьбой рассказать о правилах приема в институт.
"Я очень сильно удивился, потому что не знал, что отвечают на такого рода письма. Но, тем не менее, получил ответ. В общем, приняли мои документы. 4 июля я сдал первый экзамен, а 11 июля – сдал последний экзамен. И уже где-то 12-13 июля меня отправили на картошку в Подмосковье", – сказал Президент РК.
Глава государства признался, что именно университет определил его жизненный путь.
"Я думаю, что без МГИМО вряд ли бы эта карьера состоялась. Тем более, если речь идет о работе в качестве заместителя генерального секретаря ООН. Поэтому в принципе, когда мы говорим, что МГИМО – это международный бренд, здесь нет никакого преувеличения", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
МГИМО — один из старейших университетских центров России по подготовке специалистов международного профиля. С 1946 года здесь учатся студенты из зарубежных стран. Сегодня институт готовит специалистов по 18 направлениям, в нем работает 16 научно-исследовательских центров и преподается 53 языка.
Среди выпускников МГИМО множество известных и успешных личностей.
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