Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Кыргызстан

26 мая Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова совершит официальный визит в Кыргызскую Республику. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz.

В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

На следующий день, 27 мая, в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видеоконференцсвязи, добавили в пресс-службе.