Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Узбекистан

В ходе переговоров с Шавкатом Мирзиёевым глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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21-22 декабря состоится государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Республику Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"В ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере. Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки", - проинформировали в Акорде.

Также запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений, добавили в пресс-службе президента.