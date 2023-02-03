Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к памятнику Шерхану Муртазе

В ходе встречи с представителями местной интеллигенции, состоявшейся у памятника, президент отметил, что писатель внес огромный вклад в развитие национальной духовности.

Фото: Kazpravda.kz

Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с возложения цветов к памятнику писателю Шерхану Муртазе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи с представителями местной интеллигенции, состоявшейся у памятника, президент отметил, что писатель внес огромный вклад в развитие национальной духовности.

"Не будет преувеличением сказать, что Шерхан Муртаза – истинный сын своего народа, выдающийся писатель. Думаю, мы все в юности читали его роман "Қызыл жебе" и другие произведения, а книга "Бір кем дүние" актуальна и сегодня. Эта книга – настоящий источник духовности для всех, особенно для молодежи. Поэтому сегодня мы собрались у памятника выдающемуся писателю, чтобы почтить его память", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе беседы представители местной интеллигенции рассказали о волнующих их проблемах и высказали свои предложения.

Они выразили поддержку проводимым по инициативе президента общественно-политическим реформам и поблагодарили его за заботу государства о творческой интеллигенции.

Президент отметил, что сам, будучи сыном писателя, хорошо понимает и всегда оказывает содействие творческим людям.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для развития и процветания Казахстана важно сохранять единство народа, в том числе во время предстоящей электоральной кампании.

"Самое главное – следовать принципам справедливости и открытости. Глубоко убежден в том, что, если в Парламент придут именно такие достойные люди, они внесут вклад в развитие страны. Вам хорошо известно, какая сейчас ситуация в мире. Поэтому и внутренняя, и внешняя политика должна быть конструктивной и взвешенной. Самая главная задача – сохранить государственность. Несмотря на многочисленные вызовы, мы должны сплотиться, беречь наше единство и трудиться на благо Казахстана", – сказал глава государства.