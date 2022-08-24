Касым-Жомарт Токаев возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Находящийся с визитом в Баку Президент Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле. Глава Казахстана также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева.

Затем Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов, возведенной в память о героических сынах азербайджанского народа, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность страны.