Касым-Жомарт Токаев вручил награду колумбийской школе

Премия Zayed Sustainability Prize является глобальной наградой ОАЭ за выдающиеся достижения в области устойчивого развития.

Фото пресс-службы президента РК

В рамках саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» состоялась церемония вручения премии Zayed Sustainability Prize. Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил награду школе Fundacion Bios Terrae - ICAM Ubate из Колумбии в номинации Global High Schools (регион Америка), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Премия Zayed Sustainability Prize является глобальной наградой ОАЭ за выдающиеся достижения в области устойчивого развития. Награда была учреждена на Всемирном саммите «Энергии будущего» в 2008 году в знак признания гуманитарного наследия первого президента Объединенных Арабских Эмиратов покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна.

Премия присуждается некоммерческим организациям, малым и средним предприятиям и средним школам за их эффективные и инновационные решения в области устойчивого развития в таких категориях, как здравоохранение, продовольствие, энергетика, эффективное расходование воды.

С 2009 года обладателями премии стали 96 лауреатов со всего мира. Приз включает 3 млн долларов США.

На соискание премии 2023 года поступило 4 538 заявок из 152 стран, из них в финал вышли 30 лучших проектов.