Фото пресс-службы президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика

Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде президента Кыргызстана

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым, который прибыл в Казахстан для участия во встрече глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Приветствуя Садыра Жапарова, Касым-Жомарт Токаев выразил ему признательность за приезд в Астану для участия в крупном международном мероприятии.

"Ваш визит имеет особое значение. Наша двустороння встреча будет способствовать дальнейшему продвижению отношений между нашими странами. Между нашими государствами нет разногласий. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем приумножить наши достижения, а двустороннее партнерство продолжит динамично развиваться", – отметил глава государства.

Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить столицу Казахстана.

"Я рад участвовать в первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского Союза в Астане. Мы высоко ценим уровень кыргызско-казахских отношений. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими странами", – сказал Садыр Жапаров.

Лидеры государств высоко оценили практические результаты совместной работы правительств двух стран в сфере торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 17,7 процента. Таким образом, планомерно реализуется задача по доведению объемов двусторонней торговли до 2 млрд долларов.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы казахско-кыргызского взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

 

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