Касым-Жомарт Токаев встретился с Берндом Ульбрихтом в Мюнхене

Второй день официального визита Главы государства в Германию начался со встречи с вице-президентом по коммерческим и финансовым вопросам компании Siemens AG Берндом Ульбрихтом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент подчеркнул, что Siemens является важным партнером Казахстана. Ключевые направления деятельности компании – промышленная цифровизация, электрификация, мобильность и интеллектуальная инфраструктура – тесно связаны с приоритетами модернизации экономики страны.

Глава государства рассказал собеседнику о системных мерах по цифровой трансформации реальных секторов экономики. В этом контексте он приветствовал совместный проект Siemens и казахстанской компании Silk Road Electronics по модернизации оборудования на металлургическом комбинате Qarmet.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан заинтересован не только в закупке передового оборудования, но и в создании производственных, инженерных и сервисных мощностей. В частности, компетенция и технологические инновации Siemens могут быть полезны в модернизации энергетического и коммунального секторов нашей страны, а также в улучшении качества мониторинга состояния окружающей среды.

В ходе встречи также был отмечен значительный потенциал для наращивания взаимодействия с компанией Siemens Healthineers в сфере медицинских технологий.

Бернд Ульбрихт поблагодарил Главу государства за поддержку инициатив корпорации. По его словам, за 30 лет присутствия на казахстанском рынке Siemens приняла участие в успешной реализации ряда промышленных проектов.

Вице-президент Siemens AG подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

По его словам, компания может предложить технологические решения в области модернизации электросетей, цифровизации, автоматизации, водоснабжения, а также готова участвовать в формировании инфраструктуры центра обработки данных.