Касым-Жомарт Токаев встретился с эмиром Катара

Президент

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Фото: пресс-служба Президента РК

На полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Особое внимание было уделено перспективам укрепления казахско-катарского многопланового партнерства, а также реализации совместных инвестиционных и энергетических проектов.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке.

#Токаев #Катар #Эмир

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