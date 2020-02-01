Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Правительства РФ Михаилом Мишустиным

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Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде встречу с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя Правительства Российской Федерации и подчеркнул важность дальнейшего углубления двусторонних стратегических и союзнических отношений.

"Свой первый зарубежный визит в качестве председателя Правительства вы совершаете в Казахстан, в этом мы видим символическое и практическое значение с точки зрения развития нашего стратегического сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС", - сказал Президент Казахстана.



На встрече были обсуждены итоги заседания глав Правительств ЕАЭС, состоявшегося 31 января в Алматы, где рассматривались актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития Союза.

"Я знаю, что вы приняли участие в заседании Евразийского Межправительственного Совета, который был посвящен очень важной теме – цифровизации и искусственному интеллекту. Этими вопросами мы активно занимаемся в Казахстане. В данной области у вас очень обширный опыт, поэтому мы рассчитываем на сотрудничество", - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс развитию ЕАЭС. Он отметил необходимость принятия последовательных мер по устранению препятствий и барьеров для обеспечения свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Премьер-министр России поблагодарил за возможность посетить Нур-Султан, отметив, что это его первый зарубежный визит в качестве руководителя Правительства.



"Россию и Казахстан объединяют братские, партнерские и союзнические отношения. Динамично развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов. Наши страны играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, в ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структурах", - отметил Михаил Мишустин.

Председатель Правительства России передал Президенту Казахстана самые добрые пожелания от Президента Владимира Путина и напомнил о приглашении посетить Москву 9 мая 2020 года в День Победы.

"Что касается 75-летия Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть Парад Победы. Это наш общий праздник", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.



Собеседники обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, в том числе вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал.

Президент Казахстана подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Глава государства сообщил, что в Казахстане ожидают участие Президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике.


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