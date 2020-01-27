Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем совета директоров СЭЗ "Abu Dhabi Global Market"
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Объединенные Арабские Эмираты провел встречу с председателем Совета директоров свободной экономической зоны "Abu Dhabi Global Market", государственным министром Ахмедом Али Аль-Сайихом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе беседы речь шла о реализации совместных проектов СЭЗ Абу-Даби с Международным финансовым центром "Астана". По словам Ахмеда Али Аль Сайиха, имеются конкретные планы по развитию взаимного сотрудничества.
Глава государства высказал благодарность "Abu Dhabi Global Market" за работу, проводимую в Казахстане, а также подтвердил намерение укреплять взаимодействие в сфере регулирования финансовых рынков.