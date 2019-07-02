Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Группы Исламского банка развития Бандаром Хаджаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что участие Группы Исламского банка развития в заседании Совета по Управлению МФЦА и назначение Бандара Хаджара на должность члена Совета внесет весомый вклад в развитие исламских финансовых услуг в Казахстане.
"Первый Президент и Правительство Казахстана уделяют большое внимание развитию исламского финансирования. У нас созданы условия для деятельности исламских банков и финансовых учреждений. Уверен, что это направление станет успешным", - сказал Глава государства.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам участия ИБР в работе МФЦА, в том числе путем привлечения других исламских финансовых институтов, локализации структур ИБР на базе МФЦА, выпуска исламских облигаций на бирже Центра.
