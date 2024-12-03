Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка

Аджай Банга подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с Казахстаном

Фото: пресс-служба президента РК

На полях One Water Summit глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства отметил важное значение стратегического партнерства Казахстана со Всемирным банком. По его словам, сегодня совместно реализуются пять крупных проектов с общим бюджетом 3,5 миллиарда долларов в сферах водных ресурсов, транспорта и образования.

Президент также приветствовал финансирование Всемирным банком казахстанского проекта на сумму 650 миллионов долларов в рамках программы Повышения устойчивости и связности транспорта (TRACE). В данном контексте подчеркнута стратегическая роль инвестиций для развития Среднего коридора, в частности, для ремонта автомагистрали Жезказган – Караганда.

Аджай Банга высоко оценил уровень взаимодействия Всемирного банка с Казахстаном и подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества. В частности, выражена заинтересованность в реализации крупных совместных проектов в различных секторах экономики.

В целях активизации диалога и определения долгосрочных перспектив совместной деятельности Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Всемирного банка посетить Казахстан с визитом.