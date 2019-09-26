Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании "Goldman Sachs" Дэвидом Соломоном, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе встречи обсуждались основные направления деятельности компании в Казахстане, в том числе в рамках сотрудничества с Международным финансовым центром "Астана".
Глава государства поблагодарил Дэвида Соломона за участие его компании в реализации комплексного плана приватизации в Казахстане, а также вхождение в ряды акционеров биржи МФЦА в 2018 году.
Касым-Жомарт Токаев выразил интерес к более тесному сотрудничеству с "Goldman Sachs" в реализации новых проектов в Казахстане, в частности, расширении спектра взаимодействия с МФЦА и содействии выходу казахстанских компаний на IPO.