Касым-Жомарт Токаев встретился с Вагитом Алекперовым
Лаура Тусупбекова
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом российской нефтяной компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе встречи Вагит Алекперов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализуемых в Казахстане проектах компании. Собеседники обсудили перспективы взаимодействия в нефтегазовой сфере.
Президент Казахстана высоко оценил вклад компании "Лукойл" в развитие энергетического сектора нашей страны.
"Лукойл" – наш стратегический инвестиционный партнер. Первый Президент Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял особое внимание развитию сотрудничества с вашей компанией. Мы знаем друг друга на протяжении длительного времени. Поэтому полагаю, что это плодотворное сотрудничество, безусловно, будет иметь успех", – сказал Глава государства.