Фото пресс-службы президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика

Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Приветствуя Жозепа Борреля, Касым-Жомарт Токаев отметил, что его визит в Астану очень важен с точки зрения укрепления взаимодействия между Казахстаном и ЕС.

По словам президента, Соглашение между Казахстаном и Европейским Союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве положило начало новому этапу углубления сотрудничества во всех областях.

"Мы приветствуем контакты на высоком уровне между Казахстаном и ЕС. В этой связи я хотел бы отметить визит президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который был очень продуктивным, и мои переговоры с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что мы достигли взаимопонимания по многим вопросам нашего сотрудничества. Также я хотел бы поприветствовать меморандум, который был подписан в Египте премьер-министром Казахстана и Урсулой фон дер Ляйен. Это очень конкретный шаг вперед в плане взаимного сотрудничества", – сказал глава государства.

В свою очередь Жозеп Боррель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и отметил позитивную динамику развития взаимоотношений между Астаной и Брюсселем.

"Я рад, что ЕС и Казахстан – хорошие партнеры. Мы говорим об общих вызовах с взаимным доверием и уважением. Мой визит пришелся на очень важный период, когда вы начали серьезный процесс реформ по преобразованию страны, чтобы сделать ее более открытой, более инклюзивной и более демократичной", – отметил Верховный представитель ЕС.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления экономических и инвестиционных связей между Казахстаном и Европейским Союзом.

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