Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в индийском штате Гуджарат.

«Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что вечером 30 октября на реке Мачху в штате Гуджарат Индии рухнул вантовый мост. Всего на нем в этот момент находились около 500 человек. По последним данным, погиб 141 человек, большинство – женщины и дети. Спасены 177 человек. Спасательная операция продолжается.