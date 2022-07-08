Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Японии

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Фумио Кишиде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял сообщение о трагической гибели бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате покушения.
«Мировой общественности Синдзо Абэ известен как видный политик, который долгие годы неустанно трудился на благо развития и процветания своей страны. Он был мудрым руководителем, сыгравшим значительную роль в укреплении международной стабильности и безопасности. Светлый образ Синдзо Абэ как личности, олицетворявшей дружественные и доверительные отношения между Казахстаном и Японией, а также как государственного деятеля, внесшего большой вклад в укрепление многогранного сотрудничества между нашими странами, навсегда останется в памяти народа Казахстана. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Синдзо Абэ, а также всем Вашим соотечественникам», – говорится в телеграмме.
Сегодня стало известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения.
Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.
Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени, во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в 10 метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.