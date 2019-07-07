Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Афганистана

Президент
5800
Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования Президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю и афганскому народу в связи с террористическим актом в городе Газни, приведшем к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Kazpravda.kz.

Сообщение об этом Президент опубликовал на английском языке в своем аккаунте в Twitter.



Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере, 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего сегодня в городе Газни на востоке Афганистана. Согласно данным местных чиновников, большинство пострадавших от атаки составляют женщины и дети.

Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку.

