Фото с сайта akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования Президенту Афганистана Ашрафу Гани Ахмадзаю и афганскому народу в связи с террористическим актом в городе Газни, приведшем к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Kazpravda.kz
.
Сообщение об этом Президент опубликовал на английском языке в своем аккаунте в Twitter
.
Ранее сообщалось о том, что по меньшей мере, 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва
, произошедшего сегодня в городе Газни на востоке Афганистана. Согласно данным местных чиновников, большинство пострадавших от атаки составляют женщины и дети.
Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.
Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку.