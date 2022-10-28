Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Ибрахиму Раиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в святилище Шахчираг в городе Шираз.

"В этот тяжелый момент разделяя горечь Вашей утраты от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, всем, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, 26 октября трое террористов атаковали мавзолей Шах Чераг в городе Шираз в провинции Фарс на юге Ирана. В результате теракта погибли 13, пострадали 23 человека.

По словам губернатора провинции Фарс Мухаммеда Хади Иманийе, мишенью террориста, вероятнее всего, были участники коллективной молитвы.

Поскольку вход в помещение, где проводятся коллективные молитвы, был закрыт, злоумышленник совершил теракт у гробницы.

Исполнитель теракта схвачен раненым, сообщил губернатор.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ДАИШ.