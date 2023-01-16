Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Непала

Глава государства с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара.

В телеграмме президент Казахстана выразил искренние соболезнования президенту Непала, а также родным и близким погибших.

Напомним, самолет Yeti Airlines, следовавший рейсом Катманду – Покхара, потерпел крушение 15 января. На его борту находилось 72 человека, в том числе 53 непальца и 15 иностранцев из 7 стран. Этим рейсом летели четверо россиян, пятеро индийцев, двое южнокорейцев и по одному гражданину из Ирландии, Аргентины, Австралии, Франции.

В СМИ сообщалось о выживших в авиакатастрофе двух непальцах. Однако представитель Yeti Airlines Пемба Шерпа заявил, что погибли все находившиеся на борту. Опознание тел началось сегодня, 16 января. Уже обнаружены останки 68 человек, сообщает ТАСС.