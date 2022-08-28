Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял весть о разрушительных наводнениях в Пакистане, которые привели к трагической гибели людей и большому количеству пострадавших.

Глава государства выразил слова соболезнования и сочувствия Президенту Пакистана Арифу Алви и семьям, потерявшим своих близких, а также высказал солидарность с народом и правительством Пакистана в это трудное время.