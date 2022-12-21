Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Амангельды Айталы

Профессор умер сегодня, 21 декабря, в возрасте 83 лет.

Фото: facebook.com/aktobeakparat

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким ученого и общественного деятеля Амангельды Айталы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной видного ученого, общественного деятеля, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан II и III созывов Амангельды Айталы.

«Амангельды Абдрахманулы многие годы плодотворно трудился в сфере образования и науки. Работая в Актюбинском государственном педагогическом институте, он внес большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Будучи депутатом Мажилиса, он участвовал в совершенствовании отечественного законодательства и развитии парламентаризма. Имя и светлый образ Амангельды Абдирахманулы, который оставил яркий след в истории страны, своим неустанным трудом способствуя ее процветанию, навсегда останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме.

По информации акимата Актюбинской области, сегодня, 21 декабря, в возрасте 83 лет умер известный общественный деятель, доктор философских наук, профессор Амангельды Айталы.

Амангельды Айталы родился 10 сентября 1939 года. Долгое время работал в сфере образования. Являлся академиком Академии социальных наук Казахстана. Автор более 100 научных публикаций и трех научных трудов. Был депутатом Мажилиса Парламента РК 2-го и 3-го созывов, являлся членом депутатской группы Парламента РК "Ауыл", также - членом депутатской фракции общественного объединения "Аграрно-индустриальный союз трудящихся".

Имел ордена: "Знак Почета", "Парасат", "Барыс" ІІІ степени, "Барыс" II степени. Был почетным гражданином города Актобе и Актюбинской области.