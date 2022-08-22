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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу в связи с гибелью граждан Кыргызской Республики в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области Российской Федерации.
В телеграмме Глава государства передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших граждан.