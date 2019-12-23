Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье Болота Шамшиева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося кыргызского режиссера Болота Шамшиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Болот Толенович оставил неизгладимый след в мировом киноискусстве. Он внес огромный вклад в укрепление дружбы между нашими народами. Его экранизации произведений классиков казахской литературы и драматургии стали общим культурным достоянием народов Казахстана и Кыргызстана. Имя Болота Шамшиева навсегда сохранится в нашей благодарной памяти", - говорится в телеграмме.
Киргизский режиссер Болот Шамшиев умер на 79-м году жизни. Об этом сообщила главный врач клинической больницы Управления делами президента и правительства КР Гульмира Баитова.
По ее словам, режиссер с конца ноября находился в больнице. Его диагноз не называется.
Болот Шамшиев родился в 1941 году во Фрунзе (ныне — Бишкек) в семье поэта и журналиста Толена Шамшиева и врача Авины Мурзаходжаевой. В 1964 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Среди его наиболее известных режиссерских работ такие фильмы, как "Манасчы", "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля", "Белый пароход", "Ранние журавли", "Волчья яма", "Снайперы", "Восхождение на Фудзияму", "Эхо любви" и "Чабан".
В 1977 году Шамшиеву присвоили звание лауреата Государственной премии СССР. В 1991 году — звание народного артиста СССР.