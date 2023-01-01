Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования связи со смертью Папы Римского Бенедикта XVI

Фото: skgnews.com

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял новость о кончине Папы Римского Бенедикта XVI. Телеграмма от главы государства была направлена Папе Римскому Франциску, передает передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования всей католической общине", – говорится в телеграмме.