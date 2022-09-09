Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Королю Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери Королевы Елизаветы II, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования, слова поддержки и сочувствия Королю Карлу III, королевской семье и всем британцам.

Президент отметил, что на протяжении 70-летнего правления Королева Елизавета II была выдающимся лидером и символом единства и стойкости великой британской нации.

"Ее мудрое, милосердное и вдохновляющее руководство помогло Соединенному Королевству поступательно развиваться по пути создания еще более стабильного, многообразного и процветающего общества, оставаясь лидером в продвижении усилий, направленных на укрепление международной безопасности и устойчивое развитие. Убежден, что ее исключительное благородство, достоинство и выдающиеся достижения и впредь будут вдохновлять миллионы людей по всему миру, а ее колоссальное наследие останется в сердцах и умах молодых поколений", – отмечается в телеграмме лидера Казахстана.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец.

"Королева скончалась в замке Балморал (Шотландия) во второй половине дня", — говорится в сообщении дворца.

Смерть Елизаветы Второй завершила самую длинную эпоху в истории Британии: большинство современных британцев не знали других монархов. Королева правила дольше всех монархов и стала первым монархом, дожившим до 90 лет.

Трон покойной Елизаветы II наследует её старший сын, принц Уэльский Чарльз, который выбрал себе имя Карл III.