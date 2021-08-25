Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Надира Надирова

Фото: facebook.com/Берик Уали
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, общественного деятеля Надира Надирова. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает Kazpravda.kz
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«Надир Надиров был одним из основоположников отечественной нефтехимии, внес огромный вклад в усиление научного и экономического потенциала Казахстана. Он занимал активную общественную позицию, способствовал укреплению межнационального согласия в нашей стране.
Светлая память о Надире Каримовиче навсегда останется в сердцах знавших его людей, а его имя будет вписано золотыми буквами в летопись казахстанской науки», – говорится в телеграмме Главы государства.