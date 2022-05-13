Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Президента ОАЭ

Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования Наследному принцу Эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну и Вице-президенту, Премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной Президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифы бин Заида Аль Нахаяна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«Шейх Халифа посвятил свою жизнь защите интересов Объединенных Арабских Эмиратов, обеспечению благополучия народа страны, поддержанию мира и стабильности в регионе. Его инициативы и достижения получили широкое признание международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить шейха Халифу как мудрого правителя, авторитетного политика мирового уровня, выдающегося государственного деятеля, историческую личность, внесшую большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашим семьям, а также Вашим соотечественникам», – говорится в телеграммах.

Напомним, сегодня Министерство по делам президента объявило народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая, в возрасте 73 лет.

В стране объявлен национальный траур, который, согласно заявлению, будет действовать 40 дней, все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закрываются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора.

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