Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Туниса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Президента Туниса Беджи Каида Ас-Себси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Туниса Беджи Каида Ас-Себси.
"Президент Ас-Себси посвятил свою жизнь процветанию народа Туниса, защите интересов своих соотечественников. Народ Казахстана навсегда сохранит память о Беджи Ас-Себси как о мудром руководителе, авторитетном политике, внесшем значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Туниса Беджи Каида Ас-Себси.
"Президент Ас-Себси посвятил свою жизнь процветанию народа Туниса, защите интересов своих соотечественников. Народ Казахстана навсегда сохранит память о Беджи Ас-Себси как о мудром руководителе, авторитетном политике, внесшем значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", – говорится в телеграмме.