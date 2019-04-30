Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Ричарда Лугара

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной американского сенатора Ричарда Лугара, передает Kazpravda.kz.
"Выражаю соболезнования семье Лугара и народу США в связи с кончиной сенатора Р. Лугара. Человек большой мудрости и самоотверженности, он внес вклад в нераспространение ядерного оружия и стратегическое партнерство между Казахстаном и США", – написал Глава государства в Twitter.
