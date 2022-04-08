Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной государственного и общественного деятеля, почетного работника образования Шамши Беркимбаевой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

«Начав свой трудовой путь с должности учителя, Шамша Копбаевна благодаря своим высоким личным и деловым качествам успешно работала на различных постах в государственных органах. В бытность министром образования и науки она внесла большой вклад в развитие данной сферы и формирование конкурентоспособного общества. Будучи депутатом, она принимала участие в совершенствовании отечественного законодательства. За годы работы ректором Казахского государственного женского педагогического института воспитала многих учеников, была ориентиром для талантливых специалистов», – говорится в телеграмме Главы государства.

Президент отметил, что светлый образ Шамши Копбаевны, которая пользовалась заслуженным уважением в обществе, никогда не будет забыт.